حققت اكتفاءً ذاتياً بنسبة 107%.. المملكة تنتج 26.7 ألف طن من التين سنوياً

ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج نحو 26.7 ألف طن من فاكهة التين سنويًا، وتحقق اكتفاءً ذاتيًا منها بنسبة تتجاوز الـ107%.
وقالت الوزارة إنها تعمل على تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التين عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة والاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية.
وأوضحت أن موسم إنتاج التين يبدأ في فبراير ويستمر حتى نوفمبر من كل عام، وأن التين يُعد من المحاصيل الواعدة التي يتم إنتاجها بكميات متفاوتة في كل مناطق المملكة، وأن مساحة زراعة التين في المملكة تتجاوز 1395 هكتارًا.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن المملكة تتميز بإنتاج عدد من الأنواع تشمل: التين المدني، وبرون تركي، والتين البلدي، والتين الوزيري، وتين كادوتا، وايت كنج، لافتاً إلى أن للتين العديد من الفوائد الصحية، منها: مقاومة مرض الزهايمر، وتقليل مستويات ضغط الدم، وتحسين صحة الشعر والبشرة، وتقوية العظام، وتنظيم مستويات السكر في الدم.
وفق “أخبار 24”.