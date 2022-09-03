“النقل”: إنجاز المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ربط الباحة بالرياض بنسبة 100%

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنها تواصل تنفيذ أعمال مشروع الطريق الذي يربط مدينة الباحة بطريق الرياض – الرين – بيشة، ويبلغ طوله 170 كم، ويختصر المسافة بين الباحة ومدينة الرياض والمنطقة الشرقية بحوالي 280 كم.
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%، فيما يتبقى أربعة مراحل جارٍ العمل على تنفيذها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% والتي يبلغ طولها 5 كم، كما سجلت المرحلة الرابعة وطولها 16 كم نسبة إنجاز بلغت 67%.
وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة بلغت 44 % وطولها 30 كم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 27 % والتي يبلغ طولها 33 كما يتم استكمال التقاطع والذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 51%. وفق “أخبار 24”.