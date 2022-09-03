بعشرات الأنواع من الأشجار وطرق الري الحديثة.. تعرف على خطط “روشن” لمجتمعات متكاملة تحيط بها مساحات خضراء

تضع شركة “روشن” الاهتمام بالبيئة والمجتمعات الخضراء على رأس أولويات أهدافها في تطوير الأحياء السكنية بالمملكة، وهو ما يتضح من خلال مبادرات تسعى بشكل رئيسي لتحقيق هذه المستهدفات.
وتسعى “روشن” للوصول إلى مجتمعات متكاملة تحيط بها المساحات الخضراء، حيث تستهدف زراعة مليون شجرة في مساحة 52 مليون متر مربع، تتضمن 13 نوعًا من الأشجار، بالإضافة إلى 35 نوعًا من الزهور والنباتات، و60 نوعًا من الشجيرات، و67 نوعًا من الأشجار في مسارات المشاة.
وعلى المستوى البيئي، تهتم “روشن” بدعم كافة أشكال الاستدامة باستخدام أحدث تقنيات وطرق الري الحديثة، وذلك من خلال الاعتماد على مشاتل ذكية بتقنيات ري متطورة، والتحكم في كمية الري واكتشاف التسرب استنادًا إلى الحوسبة السحابية، واستخدام أجهزة استشعار التدفق ومضخات لمنع هدر المياه. وفق “أخبار 24”.