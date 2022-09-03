البحرين تستحدث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر لغرض التدريب والتأهيل

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، اليوم (السبت)، استحداث تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل، والتي ستكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وتسمح لحاملها البقاء في البلاد للفترة ذاتها.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الشيخ هشام آل خليفة، أن هذه التأشيرة قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتبلغ رسومها 60 ديناراً، ويمكن للراغبين في الاستفادة منها التقديم عبر موقع التأشيرة الإلكترونية www.evisa.gov.bh.
وتتضمّن المتطلبات الأساسية للحصول على التأشيرة، أن يكون صاحب الطلب مدرباً أو متدرباً، أما صاحب العمل فيجب أن يكون وحدة أو مؤسسة حكومية أو شركة عامة أو خاصة، كما يجب إرفاق رسالة من جهة العمل توضح نوع التدريب والتفاصيل المتعلقة به، ونسخة من جواز السفر صالحة لأكثر من 6 أشهر. وفق “أخبار 24”.