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03/09/2022   10:28 م

“تعليم الرياض” توجه بتنفيذ فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 92 على مدى 5 أيام

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وجهت الإدارة العامة لتعليم الرياض، اليوم (السبت)، جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة، بتنفيذ فعاليات اليوم الوطني 92 والذي يوافق 27 /  2 / 1444 هـ.

وأوضحت من خلال التعميم الذي اطَّلعت عليه “أخبار 24″، أنه سيتم تنفيذ الفعاليات من قبل جميع مكاتب التعليم، اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق 29 / 2 / 1444 هـ، فيما ستبدأ الفعاليات في جميع المدارس اعتباراً من اليوم نفسه وحتى يوم (الخميس) الموافق 3 / 3 / 1444 هـ.

وتضمن التعميم توثيق جميع الفعاليات المنفذة في مكاتب التعليم والمدارس، ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني.

“تعليم الرياض” توجه بتنفيذ فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 92 على مدى 5 أيام

جديد المحليات
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