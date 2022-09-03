“تعليم الرياض” توجه بتنفيذ فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 92 على مدى 5 أيام

وجهت الإدارة العامة لتعليم الرياض، اليوم (السبت)، جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة، بتنفيذ فعاليات اليوم الوطني 92 والذي يوافق 27 / 2 / 1444 هـ.
وأوضحت من خلال التعميم الذي اطَّلعت عليه “أخبار 24″، أنه سيتم تنفيذ الفعاليات من قبل جميع مكاتب التعليم، اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق 29 / 2 / 1444 هـ، فيما ستبدأ الفعاليات في جميع المدارس اعتباراً من اليوم نفسه وحتى يوم (الخميس) الموافق 3 / 3 / 1444 هـ.
وتضمن التعميم توثيق جميع الفعاليات المنفذة في مكاتب التعليم والمدارس، ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني.