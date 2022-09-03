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جديد المحليات > تشمل 4 مواد دراسية.. بدء اختبارات “مهاراتي” للطلاب بالرياض غداً
03/09/2022   10:27 م

تشمل 4 مواد دراسية.. بدء اختبارات “مهاراتي” للطلاب بالرياض غداً

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، بدء اختبارات “مهاراتي” غداً (الأحد).

وتستهدف الاختبارات المهارات الأساسية المكتسبة لدى الطلبة في مواد اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية؛ وذلك في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والصف الأولى الثانوي.

وتُنفذ الاختبارات حضورياً في المدرسة، حيث يُقدم الاختبار للطلبة على شكل كراس اختبار تحوي مادة واحدة أو مادتين، على أن يكون زمن الاختبار ساعة ونصف من بداية الحصة الثانية، فيما يكون الإشراف على الاختبار لجميع معلمي المواد الدراسية، حسب توافق وقت الاختبار مع الجدول المدرسي. وفق “أخبار 24”.

ويمكن للطالب، حال تعذر دخوله في الموعد المحدد، تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت إطلاق الاختبار عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار.

مهاراتي

تشمل 4 مواد دراسية.. بدء اختبارات “مهاراتي” للطلاب بالرياض غداً

جديد المحليات
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