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جديد المحليات > لاستكمال أولى مراحل جسر معبر الجمال.. بدء إنشاء التحويلة المرورية لطريق الأحساء – بقيق الظهران
03/09/2022   10:27 م

لاستكمال أولى مراحل جسر معبر الجمال.. بدء إنشاء التحويلة المرورية لطريق الأحساء – بقيق الظهران

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بدء إنشاء التحويلة المرورية على طريق الأحساء – بقيق الظهران؛ وذلك لاستكمال المرحلة الأولى من جسر معبر الجمال.

وأوضحت أنه سيتم البدء بإنشاء التحويلة يوم (الاثنين) الموافق 5 سبتمبر الجاري وحتى (الأحد) 25 من الشهر نفسه.

وأكدت أنه سيتم تحويل الحركة المرورية القادمة من الأحساء إلى الجانب الأيسر من الطريق السريع؛ وذلك لمسافة كيلومتر واحد، ويتم اختصار المرور إلى حارتين بدلاً من 4 حارات، ثم تُعاد الحركة إلى الجهة اليمنى من الطريق. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن القادمين من بقيق للأحساء، فستكون التحويلة على مسافة 6 كيلومترات من الجسر، وسيتم اختصار المرور إلى حارتين بدل 4 حارات.

لاستكمال أولى مراحل جسر معبر الجمال.. بدء إنشاء التحويلة المرورية لطريق الأحساء – بقيق الظهران

جديد المحليات
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