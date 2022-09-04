شملت سـطواً ونشلاً.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في الرياض ارتكب حـوادث جنائية، تمثلت في السطو على مرافق خاصة وسرقة ما تحويه، كما تم القبض على مواطنين اثنين، ومجموعة من المقيمين من الماينمارية والباكستانية والبنجلاديشية في جدة، ارتكبوا حـوادث جنائية، تمثلت في سرقة المركبات.
وتمكن الأمن من القبض على مواطن في المجاردة، قام بنقل مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما تم القبض على مواطنين اثنين في القريات، قاما بسرقة أجهزة إلكترونية من مرافق تعليمية.
كما تم القبض على مواطن في بيش، قام بنقل 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما تم إلقاء القبض على 6 مقيمين وامرأتين بالرياض، ارتكبوا حـوادث جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومقتنيات، فيما تمثل دور المرأتين في تصريف المسروقات. وفق “أخبار 24”.
وألقى الأمن القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمدينة المنورة، ارتكبوا حـوادث نشل وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، كما تم القبض على مقيمين من الجنسية نفسها في جدة، بحوزتهما 480 جراماً من مادة الشبو المخدر مخفية داخل مركبة يستقلانها.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/2eqeV6jCkX
— الأمن العام (@security_gov) September 3, 2022