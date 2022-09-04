الرياض تستضيف اجتماعاً خليجياً لقادة قطاع الشؤون البلدية

تستضيف مدينة الرياض، (الخميس) المقبل، الاجتماعَ الـ 25 لكبار المسؤولين والوزراء المعنيين بالشؤون البلدية بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل .
ويناقش قادة القطاع البلدي بدول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك خلال عام 2021، واستكمال مبادراتها، وتبادل أفضل التجارب في مجال فرص الاستثمار في الأصول البلدية، وخطط تنمية الإيرادات، واعتماد دليل حصر الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في التطبيقات الرقابية، إضافة إلى إقامة الأسبوع البلدي الخليجي، وتدشين كود البناء الخليجي.
ومن المقرر عقد اجتماعات تحضيرية استباقية للجان التنسيقية والفنية المعنية بشؤون البلديات، إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للاطلاع على أبرز المشروعات المنجزة. وفق “أخبار 24”.