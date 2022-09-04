“سانتو”: نعمل على تكوين هوية خاصة لنا.. والأهم هو إيجاد التجانس في الفريق

علق المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو على تعادل فريقه السلبي أمام الاتفاق، بالجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال سانتو في تصريحات بعد المباراة: “اللقاء كان في اتجاه واحد، وتحصلنا على عدة فرص، والاتفاق دافع بشكل جيد وحارسهم كان مميزاً”.
وأوضح أنه حاليًا يعمل على تكوين هوية خاصة، لافتًا إلى أن الأهم هو التجانس في الفريق وإنهاء الهجمات أمام مرمى المنافسين، وعدم وصول هجمات إلى الحارس غروهي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يعرف مدى أهمية الغيابات، ولكن بعد غياب مهند قدم عمر هوساوي أداءً جيداً، مشدداً على ضرورة وجود بدائل جيدة.
وأتم تصريحاته: “نعمل على مباراة بعد مباراة، ولا نفكر في البعيد، والاتفاق دخل المباراة باستراتيجية دفاعية ونجح فيها”.