الأهلي يفسخ عقد التونسي يوسف العبدلي بالتراضي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء أمس السبت، عن فسخ عقد التونسي يوسف العبدلي بالتراضي.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية بأن وكيل اللاعب التونسي يتواجد في جدة خلال الفترة الجارية، لفسخ عقد اللاعب مع الأهلي أو إعارته.
وفي سياق آخر، أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الأستاذ وليد معاذ، قرارًا بتعيين كامل الموسى إداريًا بالفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الجارية. وفق “أخبار 24”.
وأشار الأهلي، عبر بيان رسمي صادر أمس (السبت)، إلى أن كامل الموسى قد حقق عددا من البطولات خلال وجوده بالفريق كما مثّل المنتخب في 46 مباراة دولية.