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رياضة > بالصور.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق بدوري روشن
04/09/2022   8:25 ص

بالصور.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق بدوري روشن

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سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل أمام نظيره الاتفاق، بدون أهداف، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما حصد الاتفاق أول نقطة له في مشوار الدوري.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 4، جاء أول تهديد لفريق الاتحاد بتسديدة من اللاعب عبدالرحمن العبود، لكن حارس الاتفاق تصدى لها ببراعة وحرمه من التسجيل.

وسجل كوستا هدفا لفريق الاتحاد مع حلول الدقيقة التاسعة، لكن الحكم قرر إلغاءه بداعب التسلل.

وأهدر عبدالرحمن العبود هدفا محققا لفريق الاتحاد في الدقيقة 13، بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها في القائمة الأيسر لمرمى الاتفاق.

وفي الدقيقة 16، قاد العبود هجمة من الجانب الأيمن ودخل لمنطقة الجزاء، قبل أن يرسل عرضية ليقوم دفاع الاتفاق بتشتيت الكرة لخارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19، كاد أن يسجل رومارينهو الهدف الأول لفريق الاتحاد، بعد عرضية من الجانب الأيسر، لكنه تسديدته تصدى لها الحارس ببراعة.

وسجل البرازيلي ايغور كورنادو هدفا في الدقيقة 44 بعدما استخدم مهارته الخاصة ومراوغة دفاع الاتفاق، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 55، أرسل عبدالرحمن العبود عرضية، داخل منطقة الجزاء، لكن رومارينهو فشل في السيطرة على الكرة. وفق “أخبار 24”.

واخترق كوستا دفاع الاتفاق في الدقيقة 64، لكنه سدد الكرة بشكل غريب في أقدام الدفاع بدلا من إسكان الكرة في شباك الحارس.

وفي الدقيقة 67، أجرى مدرب الاتحاد نونو سانتو أول تبديل بدخول أحمد بامسعود بدلا من زميله حمدان الشمراني.

الاتحاد

الاتحاد

الاتحاد

الاتحاد

بالصور.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق بدوري روشن

رياضة
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