“نياكاتي”: كان لابد من نسيان أخطاء المباراة الماضية قبل مواجهة الاتحاد

علق لاعب الاتفاق، يوسف نياكاتي على تعادل فريقه أمام الاتحاد، بدون أهداف، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال نياكاتي في تصريحات بعد المباراة: “كانت مباراة صعبة، وتمكنا من الخروج بنقطة أمام الاتحاد، وكنا نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة، خاصة أنها بملعب الخصم”.
وأضاف: “نسينا كل أخطاء المباراة السابقة قبل مواجهة الاتحاد، ونعلم أن الاتحاد منافس قوي وقدمنا مجهوداً كبيراً وطلعنا بنقطة من اللقاء”. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته: “كان لابد أن ننسى المباراة الماضية وخسارتنا في افتتاح الدوري، والتفيكر فقط في مواجهة الاتحاد”.