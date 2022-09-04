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رياضة > “نياكاتي”: كان لابد من نسيان أخطاء المباراة الماضية قبل مواجهة الاتحاد
04/09/2022   8:25 ص

“نياكاتي”: كان لابد من نسيان أخطاء المباراة الماضية قبل مواجهة الاتحاد

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علق لاعب الاتفاق، يوسف نياكاتي على تعادل فريقه أمام الاتحاد، بدون أهداف، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال نياكاتي في تصريحات بعد المباراة: “كانت مباراة صعبة، وتمكنا من الخروج بنقطة أمام الاتحاد، وكنا نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة، خاصة أنها بملعب الخصم”.

وأضاف: “نسينا كل أخطاء المباراة السابقة قبل مواجهة الاتحاد، ونعلم أن الاتحاد منافس قوي وقدمنا مجهوداً كبيراً وطلعنا بنقطة من اللقاء”. وفق “أخبار 24”.

وأتم تصريحاته: “كان لابد أن ننسى المباراة الماضية وخسارتنا في افتتاح الدوري، والتفيكر فقط في مواجهة الاتحاد”.

“نياكاتي”: كان لابد من نسيان أخطاء المباراة الماضية قبل مواجهة الاتحاد

رياضة
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