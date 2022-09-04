مساعد مدرب الاتفاق يكشف سبب طرد “كارتيرون” أمام الاتحاد

كشف “فيرناندو” مساعد المدير الفني لفريق الاتفاق، باتريس كارتيرون عن سبب طرد المدرب الفرنسي في الدقائق الأخيرة لمواجهة الاتحاد.
وشهدت الدقائق الأخيرة لمواجهة الاتفاق والاتحاد والتي انتهت بالتعادل السلبي، طرد مدرب الاتفاق باتريس كارتيرون.
وقال مساعد كارتيرون في تصريحات بعد المباراة:” “كل ما قاله المدرب أن الكرة التي احتسبت ضد فريقه ليست خطأ”.
وأضاف:” الاتفاق قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد على المستوى الدفاعي وأيضا الهجومي، واتيحت له العديد من الفرص خلال اللقاء”. وفق “أخبار 24”.
وتابع:” راضين عن النتيجة بالتعادل مع الاتحاد في ظل الغيابات، وسعداء بالأداء والقتالية التي ظهر عليها لاعبينا”.