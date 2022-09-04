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رياضة > الأهلي يدعو رؤساء النادي السابقين والأعضاء الذهبيين لحضور اجتماع الأحد
04/09/2022   8:24 ص

الأهلي يدعو رؤساء النادي السابقين والأعضاء الذهبيين لحضور اجتماع الأحد

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أعلن النادي الأهلي، مساء السبت، عن توجيه الدعوة إلى رؤساء النادي السابقين ونوابهم والأعضاء الذهبيين، لحضور الاجتماع المقرر، الأحد.

ونشر الأهلي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “يتشرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، بدعوة رؤساء ونواب رؤساء النادي السابقين، والأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للاجتماع في تمام الساعة 8:30، من مساء يوم غد الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري، في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، وذلك لما يمثله دورهم من أهمية قصوى في دعم ناديهم والوقوف معه على كافة المستويات في المرحلة المهمة الحالية”. وفق “أخبار 24”.

وفي وقت سابق، كلفت وزارة الرياضة  مجلس إدارة مؤقتا للنادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارته.

الأهلي يدعو رؤساء النادي السابقين والأعضاء الذهبيين لحضور اجتماع الأحد

رياضة
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