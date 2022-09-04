بعد احتراق سيارته.. “الراجحي” ينسحب من بطولة العالم للراليات الصحراوية

انسحب المتسابق السعودي يزيد الراجحي من الجولة الخامسة لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها.
وجاء قرار انسحاب الراجحي من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، بعدما اشتعلت سيارته بالكامل.
واحترقت سيارة بطل الراليات يزيد الراجحي، أمس (السبت)؛ وذلك خلال المشاركة ببطولة كأس العالم للراليات بدولة بولندا.
وأكد فريق “يزيد ريسينج” أن الراجحي ومايكل أور تمكنا من الخروج في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الراجحي أنه وزميله شعرا برائحة وقود واضحة قبل اشتعال السيارة مباشرة، ثم قفزا منها وتعرضا لإصـابة طفيفة في الأقدام.
جاء ذلك خلال مشاركة الفريق بالقسم الثاني من المرحلة الأولى في بطولة كأس العالم للراليات بدولة بولندا.