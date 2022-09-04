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جديد المحليات > لرفع الكفاءة وإدارة المخاطر.. إطلاق استراتيجية شاملة لـ”نظم الموارد الحكومية” حتى 2025
04/09/2022   1:56 م

لرفع الكفاءة وإدارة المخاطر.. إطلاق استراتيجية شاملة لـ”نظم الموارد الحكومية” حتى 2025

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أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، اليوم (الأحد) استراتيجيته الشاملة (2022 – 2025).

وتعتمد الاستراتيجية على 4 ركائز أساسية، تشمل: رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها، وتعظيم الفائدة من موارد المركز، إضافة إلى التفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات، والتميز في إدارة المخاطر.

وتتمثل رسالة هذه الاستراتيجية في الابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية.

وتنطلق الاستراتيجية من قيم، الاستباقية والابتكار والتركيز على المستفيد، وتتضمن أربعة عوامل تمكين هي، بنية مؤسسية وتحتية فاعلة، ورأس مال بشري ممكن، ونموذج تشغيلي مرن وفعال، ونماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص.وفق “أخبار 24”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس يوسف الحرقان أن الاستراتيجية تواكب رؤية المملكة 2030 وتتسق مع أهداف المركز، المتمثلة في توفير أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الإنتاجية.

إطلاق استراتيجية شاملة لـ"نظم الموارد الحكومية" حتى 2025

لرفع الكفاءة وإدارة المخاطر.. إطلاق استراتيجية شاملة لـ”نظم الموارد الحكومية” حتى 2025

جديد المحليات
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