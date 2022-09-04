صرف 37.7 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ12 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأحد)، صرف مستحقات الدفعة الـ12 لمزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الـ7 من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 37.6 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 21 ألف طن وذلك لعدد 66 مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 513 ألف طن لعدد 1737 مزارعاً.
ودعت المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
وفق “أخبار 24”.