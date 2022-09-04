“الثقافة” تصدر قرارات الابتعاث الثقافي للدفعة السابعة متضمنة 12 تخصصاً

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم (الأحد)، قرارات الابتعاث للدفعة السابعة من المبتعثين في برنامج الابتعاث الثقافي.
وأوضحت الوزارة أن بهذه الدفعة يصل عدد الطلاب الذين شملتهم القرارات التي أصدرتها الوزارة خلال العام الحالي 211 طالباً وطالبة، منهم 133 طالبة، و78 طالباً، وجاءت المراحل الدراسية لهؤلاء الطلاب في البكالوريوس 123 طالباً، والماجستير 83 طالباً، والدكتوراه 5 طلاب.
وأبانت أن التخصصات توزعت على؛ علوم وتكنولوجيا الأغذية، المسرح، الموسيقى، علم التراث والآثار، تصميم الأزياء، المكتبات والمتاحف، صناعة الأفلام، الفنون البصرية، الآداب واللغويات، فنون العمارة، فنون الطهي، والتصميم.
وأضافت أن الطلاب سينخرطوا في أرقى المؤسسات التعليمية العالمية ومنها؛ أكاديمية كوليناري للفنون، مدرسة معهد شيكاغو للفنون، معهد الطهي في أمريكا، جامعة الفنون بلندن (UAL)، معهد برات، مدرسة مانشستر للهندسة المعمارية، جامعة فرجينيا كومنولث، الجامعة الوطنية الأسترالية، جامعة إنديانا بلومنجتون، جامعة أدنبرة، وجامعة درهام.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن العدد الأكبر للدول التي سيغادر إليها الطلاب لمواصلة تحصيلهم التعليمي جاء للولايات المتحدة الأمريكية بواقع 115 طالباً، ثم المملكة المتحدة 56 طالباً، وسويسرا 20 طالباً، وأستراليا 10 طلاب، وطالبان في كلٍ من مصر وفرنسا، وواحد في كلٍ من إيطاليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.