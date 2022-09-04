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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الوفيات والحالات الحرجة
04/09/2022   1:56 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الوفيات والحالات الحرجة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول فيروس “كورونا” اليوم (الأحد)، ارتفاعاً في الإصابات الجديدة ونسب التعافي المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاضاً في الحالات الحرجة، والوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 16 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813764 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة حيث تم تسجيل خروج 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 41 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 97 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800914 حالة.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9303 حالات وفاة.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الوفيات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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