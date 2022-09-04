“التخصصات الصحية” تعتمد برنامج شهادة الاختصاص السعودية للطب الشرعي لمدة عامين

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حصول “الطب الشرعي” بالمنطقة، على شهادة تجديد الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كبرنامج تدريبي وتعليمي لشهادة الاختصاص السعودية للطب الشرعي لمدة عامين.
وأوضحت “صحة الرياض” أن هذا الإنجاز جاء بعد استيفائها جملة من العمليات والإجراءات اللازمة لتحقيق معايير الاعتماد البرامجي، في مجال التدريب والتي تساهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الشرعي، حيث يتم تنفيذ البرامج في 3 مراكز تدريبية تشمل مركز الطب الشرعي، مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية، والمختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض.
وأبانت أن حصول الطب الشرعي على شهادة الاعتماد البرامجي لشهادة الاختصاص، يأتي تأكيداً على عمق الرؤية الاستراتيجية لها، من خلال ارتباطها بمؤشرات القياس الوطنية والعالمية، مؤكدة حرصها على مواصلة نجاحاتها في المجالات كافة؛ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، ثمن مساعد المدير العام للخدمات المركزية نواف العتيبي، لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض هذا الإنجاز الذي كان نتاجا لجهودها ودعمها اللا محدود، معرباً عن تهنئته فريق العمل، بهذا الإنجاز متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد في كافة المجالات الصحية .