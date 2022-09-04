لسهولة الوصول للمستفيدين.. “الصحة” تفعّل نظامي “موعد” و”إحالتي” في الرعاية المنزلية

فعّلت الصحة نظامي موعد وإحالتي في جميع أقسام الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفيات والمناطق الخاص بتحويل المرضى.
وأوضحت الصحة أن ذلك لسهولة الوصول لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية عن طريق هذين النظامين، لقبول المرضى في هذه الخدمة وفق الشروط التي وضعتها الوزارة وهي المرضى المنومين بالمستشفى، والمرضى غير المنومين، إضافةً إلى وجود شخص قادر على رعاية المريض، وألا تزيد المسافة بين قسم الرعاية الصحية ومنزل المريض عن 70 كم، وكذلك توقيع المريض أو المسؤول عنه من عائلته بالموافقة على خدمة الرعاية الصحية المنزلية.
وأبانت أن العدد الكلي للزيارات التي قامت بها للمنازل بلغ 72 ألف زيارة، وعدد الزيارات الميدانية بلغ أكثر من 62 ألفاً وذلك حتى منتصف عام 2022م، فيما بلغ عدد المرضى تحت الخدمة 44 ألف مريض في 22 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبزيادة في عدد المرضى المسجلين بالخدمة بلغت 4351 مريضاً، كما بلغ عدد المستشفيات والمراكز التي تقدم الخدمة لمرضى الرعاية المنزلية 242 مستشفى ومركزاً وعدد الفرق الطبية 500 فرقة.
وأشارت إلى أن الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية هم المرضى المنومون بالمستشفيات إذا كانت الحالة مستقرة أو يحتاج خدمات صحية بالمنزل، والمرضى غير المنومين وبحاجة لمتابعة صحية، وتشمل مرضى الزهايمر ومرضى التأهيل الشامل، ومرضى العيادات الخارجية ومرضى الطوارئ، والطالب المعاق والمراكز الصحية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الخدمات المقدمة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي المنزلي، والرعاية التنفسية المنزلية، والرعاية التمريضية المنزلية، والخدمات الاجتماعية المنزلية، والرعاية الطبية، وخدمات التغذية المنزلية، والخدمات الصحية المنزلية الافتراضية، والصحة النفسية المنزلية، وكذلك خدمات أخرى مساندة، وإدارة الأدوية.