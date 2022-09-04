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جديد المحليات > السفارة في كينيا تصدر بياناً بشأن مزاعم تعرض مقيمة كينية لسوء معاملة
04/09/2022   1:55 م

السفارة في كينيا تصدر بياناً بشأن مزاعم تعرض مقيمة كينية لسوء معاملة

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أصدرت سفارة المملكة في كينيا، اليوم (الأحد)، بياناً توضيحياً حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تعرض سيدة كينية مقيمة بالمملكة لسوء معاملة.

وأوضحت السفارة أنها تابعت الموضوع، حيث تبين أن السيدة لم تتعرض لسوء المعاملة، وأن ما تعانيه هو عارض صحي عادي، مشيرة إلى أن السفارة الكينية لدى المملكة على اطلاع تام بوضعها.

وأكدت السفارة حرص المملكة التام على حماية كامل الحقوق للمقيمين الذين يعيشون على أراضيها من مختلف الجنسيات، وأن القوانين المتبعة في المملكة صارمة تجاه أي ممارسات تخل بكرامة الإنسان أياً كان.وفق “أخبار 24”.

السفارة في كينيا تصدر بياناً بشأن مزاعم تعرض مقيمة كينية لسوء معاملة

جديد المحليات
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