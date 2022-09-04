“اليامي” يحقق الميدالية الذهبية في “الجوجيتسو” بأمريكا.. ويوجه رسالة مؤثرة لنجله

حقق البطل محمد اليامي، ذهبية بطولة العالم في رياضة الجوجيتسو، والتي أقيمت بولاية لاس فيغاس الأمريكية.
وأعرب اليامي عن ساعدته بهذا الإنجاز، مقدما شكره وتقديره لكل من دعمه من بداية ممارسته هذه الرياضة.
ووجه اليامي رسالة لنجله “فهد” الذي يبلغ من العمر 7 أعوام وتم تشخيصه بمرض في الرئتين في رحلة علاجية في أمريكا، قائلا: “أنت وعدتني يا ولدي لا تستسلم للمرض، تكفى يا ولدي لا تموت”.
يذكر أن البطل اليامي قد حقق الميدالية الذهبية في لعبة “الجوجيتسو” القتالية، إحدى رياضات الدفاع عن النفس وذلك للمرة الأولى أثناء تواجده في الولايات المتحدة لعلاج نجله.وفق “أخبار 24”.