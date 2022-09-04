أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الأحد)، اختيار تونس لتكون ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، والذي يُقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر في واجهة الرياض، بتنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة.
ويأتي اختيار تونس في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين السعودي والتونسي، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في المجال الثقافي.
وتتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظيم المعرض والإشراف عليه، وذلك ضمن مبادرة “معارض الكتاب” التي تنفذها الهيئة، وتعد الدورة المقبلة ثاني دورات المعرض الدولي بعد نقل اختصاصات معارض الكتاب للهيئة، حيث شهد المعرض في دورته السابقة مشاركة أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لنحو 28 دولة. وفق “أخبار 24”.