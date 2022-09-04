استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وذلك بحضور سفير المملكة لدى القاهرة أسامة نقلي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، إن الأمير فيصل بن فرحان، نقل للرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأكد بن فرحان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه؛ طلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى شقيقيه السعودي وولي العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.