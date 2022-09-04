أعلن برنامج “سكني” تسليم 431 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من مشروع فلل البيرق الواقع في ضاحية الواجهة بمدينة الدمام.
وأوضح البرنامج أنه سيتم استكمال تسليم بقية الوحدات بعد الانتهاء من تنفيذها.
وأكد أن ذلك يأتي نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة. وفق “أخبار 24”.
ويوفر مشروع فلل البيرق 959 فيلا سكنية بتصاميم عصرية وبأسعار مناسبة في بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية على مساحة 517 ألف م2.