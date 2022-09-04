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جديد المحليات > “الحقيل”: إطلاق “شركة خدمات التسجيل العيني للعقار” يحد من المنازعات العقارية
04/09/2022   4:58 م

“الحقيل”: إطلاق “شركة خدمات التسجيل العيني للعقار” يحد من المنازعات العقارية

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار يمثل خطوة نوعية.

وأوضح الحقيل أن هذه الخطوة سينعكس أثرها على تعزيز الموثوقية والشفافية في الملكيات العقارية والحد من المنازعات العقارية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من خلال بناء السجل العقاري الذي يمنح الحجية المطلقة ويتضمن صحيفة لكل عقار، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن اليوم (الأحد)، إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، والهادفة إلى المساهمة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي. وفق “أخبار 24”.

“الحقيل”: إطلاق “شركة خدمات التسجيل العيني للعقار” يحد من المنازعات العقارية

جديد المحليات
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