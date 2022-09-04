تنوعت بين السجن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر 13 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين

أصدرت المديرية العامة للجوازات، 12.9 ألف قرار إداري خلال شهر المحرم بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت الجوازات أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وفق “أخبار 24”.