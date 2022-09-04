تحت شعار “مأسسة الاستثمار والتمويل”.. الرياض تستضيف مؤتمر اليوروموني 2022

تنطلق فعاليات مؤتمر “يورموني السعودية 2022” الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار “مأسسة الاستثمار والتمويل” (الأربعاء) المقبل، برعاية وزير المالية محمد الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.
ويمثل المؤتمر الذي يُعقد حضورياً للمرة الأولى منذ عام 2019، منصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها؛ كما يهدف إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ويناقش المؤتمر، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي، 6 مواضيع رئيسية، تشمل اقتصاد المملكة في سياق التوقعات العالمية، وتغير المناخ وESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة وREITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة.
ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة، إجراء عدد من المقابلات الرئيسية مع كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ورئيس “ميرسر” في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا رينيه ماكجوان، والسفير والمستشار والشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار جوستين أوركهارت ستيوارت.
ومن جانبها، أكدت المديرة التجارية لمؤتمرات “اليوروموني”، فيكتوريا بيهن: “نسعى خلال مؤتمر 2022 إلى تسليط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل؛ حيث ندرك بقوة أن المملكة يمكنها أن تلعب دوراً رائداً في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية، ولهذا نحن فخورون بالعودة مرة أخرى إلى الرياض”.وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، حسن آل الشیخ، أهمية استضافة المملكة لمثل هذه الفعاليات التي تبرز الموقع التنافسي المتميز لاقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية واسعة النطاق، حيث قام شركاء برنامج تطوير القطاع المالي بتنظيم مؤتمر القطاع المالي 2019، والذي شهد مشاركة أكثر من 80 متحدثاً ومتحدثةً المواضيع التي تهم القطاع المالي.
وأضاف أن فعاليات المؤتمر استمرت خلال العامين 2021 و2022 من خلال فعاليات مالية مركزة تحت شعار حوارات مؤتمر القطاع المالي، تم خلالها مناقشة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما سيتم إقامة مؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية خلال الفترة من 15-16 شهر مارس المقبل.