بالصور.. وزير “الداخلية” يدشن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة الشرقية

دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عبر تقنية الاتصال المرئي، مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة الشرقية التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية.
ويخدم المركز، الذي يعد الثالث من نوعه على مستوى المملكة بعد مركزي منطقتي مكة المكرمة والرياض، 12 محافظة بالإضافة لمدينة الدمام، حيث وحّد عمل 29 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد 911.
ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات والحالات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية الأمن العام (المرور – القوات الخاصة لأمن الطرق – دوريات الأمن – دوريات الشرطة)، والدفاع المدني، والهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفرق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها.وفق “أخبار 24”.
كما يضم المركز عددًا من الجهات، مثل وزارات النقل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية (أمانة المنطقة الشرقية)، والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.
ويعد مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) من المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.