افتتح نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اليوم (الأحد)، معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين”، والذي تستضيفه المنطقة لمدة 21 يوما في الفترة من 6 إلى 26 سبتمبر الحالي في معارض الظهران الدولية “الظهران إكسبو”.
ويتضمن المعرض تصاميم تفصيلية وعروضًا معمارية وهندسية لمدينة المستقبل المبتكرة “ذا لاين”، تستهدف تحقيق بيئة مثالية للعيش وتعالج التحديات المُلحة التي تواجه البشرية.
ونوّه نائب أمير المنطقة بالنقلة النوعية الكبرى التي سيُحققها مشروع مدينة المُستقبل “ذا لاين” في مفهوم التنمية الحضرية المُستدامة، والذي سيُقدم نهجًا جديدًا في تصميم المدن والحضارة بعد اكتماله، مشيدًا برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعته الحثيثة لكامل مراحل هذا المشروع، والذي لا يُعد مفخرة للوطن فحسب بل مفخرة للعالم أجمع. وفق “أخبار 24”.
واطلع على تصميم مدينة “ذا لاين” التي تستهدف تحقيق بيئة مثالية للعيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية، ويركز تصميمها على مفهوم “انعدام الجاذبية”، حيث يتم توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية تتيح للسكان إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، والأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب)، بما يسهل عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية للسكان.