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جديد المحليات > يقام في 3 مدن على مدى شهر.. فتح باب التسجيل في برنامج “المسرح الموسيقي”
04/09/2022   11:49 م

يقام في 3 مدن على مدى شهر.. فتح باب التسجيل في برنامج “المسرح الموسيقي”

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أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم (الأحد)، فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي “المسرح الموسيقي”، والذي يأتي ضمن مبادرة تطوير المواهب.

ويستهدف البرنامج الممارسين والمهتمين بالمسرح الموسيقي، وسيقام في 3 مدن (الرياض، الدمام، جدة)، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني.

ويركز البرنامج على المهارات الأساسية في مجال المسرح الغنائي، ويستهدف الممارسين الحاليين في القطاع من الممثلين، والمغنين، والمخرجين، والراقصين، أو الراغبين في تطور مهاراتهم، وذلك بتدريبهم وتأهيلهم في مجال المسرح الغنائي. وفق “أخبار 24”.

وحددت هيئة المسرح والفنون الأدائية الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج عبر ورش تدريبية متخصصة في المدن الثلاث، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض خلال الفترة 25 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، ثم في مدينة الدمام من 2 إلى 20 أكتوبر، ويختتم في مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 27 أكتوبر.

يقام في 3 مدن على مدى شهر.. فتح باب التسجيل في برنامج “المسرح الموسيقي”

جديد المحليات
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