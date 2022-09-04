اختتام فعاليات "معرض الصقور والصيد" و "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور"

اختتام فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
اختُتمت فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، مساء أمس (السبت)، والتي أقيمت في نادي الصقور السعودي.
وأكد المتحدث الرسمي للنادي وليد الطويل أن المعرض والمزاد شكلا معاً وجهة سياحية وثقافية وترفيهية، ورافداً اقتصادياً مهماً، حيث تمكن النادي من استقطاب الزوار من جميع أفراد العائلة من خلال الحدثين، ليسهم في إبراز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية.
وأوضح أن المعرض، الذي شهد طيلة 10 أيام حضوراً كثيفاً من الزوار من داخل المملكة وخارجها، كان موجهاً لشرائح المجتمع كافة؛ لا سيما الصقارين وهواة الصيد والرحلات والتخييم، وكذلك هواة الرماية واقتناء الأسلحة، وقدم المعرض طيلة فترة إقامته رحلة متكاملة، من خلال أكثر من 25 جناحاً متنوعاً.
وتضمن المعرض جناح “صقار المستقبل” المخصص للأطفال والمتضمن نحو 10 ألعاب تفاعلية، وندوات علمية وثقافية وورش عمل توعوية وتدريبية حول أفضل التجارب العملية للصيد المستدام، ومتحفًا رقميًا، وأجنحة لمعدات الرحلات وتعديل سيارات الدفع الرباعي للرحلات، ومنطقة للفنون شارك فيها 28 فناناً من سبع دول، منهم 18 فناناً سعودياً شاركوا في مسابقة “ريشة صقار” للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مسابقتين في التصوير الفوتوغرافي والطهي البري.
كما تضمن سوقاً محلياً يحتضن نحو 26 متجراً، خصصها نادي الصقور السعودي للشباب وأصحاب المنشآت الصغيرة، إلى جانب عروض للطائرات الورقية والطيران اللاسلكي والشراعي، التي شهدت حضوراً كبيراً في اليومين الأخيرين في أكبر معرض من نوعه في المملكة والعالم.
وعلى مستوى الأسـلحة، أكد الطويل أن جناح الأسـلحة شهد مشاركة سبع شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية، وأتاح المعرض للمرة الأولى ميزة التسليم الفوري للأسـلحة، في ظل وجود أسلحة نوعية وإصدارات خاصة وفريدة ونادرة، لفتت أنظار الهواة والمهتمين.وفق “أخبار 24”.
وعن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في نسخته الثانية، أبان أنه يصنف كأكبر مزاد عالمي للصقور، فقد شهد مشاركة أكثر من 40 مزرعة رائدة من 17 دولة، وشهد صفقات بيع، سواءً على مسرح المزاد أو في أجنحة مزارع الإنتاج داخل مقر النادي.
ونوه المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي بأن النادي يستعد خلال الفترة القادمة للإعلان عن بقية مواعيد فعاليات روزنامته لعام 2022، المتضمنة تفاصيل مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة والمخصص لصقور الطرح، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، كأكبر تجمع للصقور في العالم.