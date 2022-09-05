“التجارة”: 5 حقوق للمُستهلك عند شراء سيارة جديدة.. بينها توفير ضمان المنتج

أوضحت وزارة التجارة، حقوق المستهلك عند شراء سيارة جديدة والتي كانت في مقدمتها أن يكون السعر على السلعة شاملاً للقيمة المضافة (السعر النهائي).
وبيّنت الوزارة، أن الحقوق تتضمن وجود بطاقة اقتصاد الوقود على السيارات المصنعة من 2015 وما بعدها، وتوفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية مكتوبة باللغة العربي وبصياغة واضحة ومفهومة.
ونوهت إلى أن الحقوق تشمل أيضاً الإفصاح بوضوح على النافذة الجانبية للمركبة وعن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج، ومكان صنعها وتركيبها وعن أي عيوب على السلعة، مع الحصول على فاتورة الشراء.
وفق “أخبار 24”.