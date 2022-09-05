الحائلي: هناك تركيز على الأخبار السلبية للاتحاد.. والإيقاف سيرفع تلقائيًا بعد تسديد مستحقات “نياكاتي”

أكد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، أن البعض يركز على نشر الأخبار السلبية للنادي، لافتًا إلى أن هذا الأمر ربما يكون من بعض المنافسين.
وقال الحائلي خلال تصريحات لوليد الفراج مقدم برنامج “أكشن مع وليد”: “أرى أن هناك حملات لنشر الأخبار السلبية ضد الاتحاد سواء من أطراف منافسة أو أطراف تدعي أنها اتحادية”.
وعن عقوبة إيقاف النادي من التسجيل بسبب مستحقات يوسف نياكاتي علق قائلا: “اللاعب يتبقى له مليون و 500 ألف ريال وطلبنا منه تسديدها على دفعات لكنه رفض وقدم شكوى ضدنا، سنسدد ويرتفع الإيقاف التلقائي”.
وتابع: “رواتب اللاعبين هي الأهم، يوسف نياكاتي أدخلنا في جدل ورفض تقسيط باقي مستحقاته ورفع ضدنا قضية وحصل على حكم لصالحه والنادي لا ينكرها وسندفع المبالغ خلال أسبوع أو أسبوعين وسيلغي القرار”.وفق “أخبار 24”.
وأتم: “اللهم لك الحمد جاء اليوم اللي أشوف فيه الفرق تتسدح وتضيع وقت، خوفاً من #الاتحاد و جماهيره, عكس السنوات الماضية”.
أنمار الحائلي رئيس #الاتحاد : هناك تركيز على الأخبار السلبية ، تبقى لنياكاتي مليون و 500 ألف وطلبنا منه تسديدها على دفعات لكنه رفض وقدم شكوى ضدنا .. سنسدد ويرتفع الإيقاف التلقائي#وليد_الفراج: عودة الاتحاد مسوية “هُسهس ” للبعض#ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/jTfLqWDiky
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 4, 2022