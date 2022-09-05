رئيس الأهلي يوجه رسالة للجماهير بعد اجتماعه مع الأعضاء الذهبيين

وجه رئيس النادي الأهلي وليد عبدالرزاق معاذ، رسالة لجماهير ناديه، عقب الاجتماع مع رؤساء النادي السابقين والأعضاء الذهبيين.
ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع “تويتر” رسالة من معاذ والتي جاءت على النحو التالي:
تعرض الأهلي لاختبارات عديدة وتحديات صعبة على مدار تاريخه وتجاوزها ولله الحمد واليوم النادي أمام اختبار غير مسبوق عبر تاريخه، ومن المعلوم والثابت بأن مسيرة هذا النادي العريق لا تعتمد فقط على أي من محبي النادي منفردا، ولا على البعض منا، ولكن علينا جميعا، علينا أن نمضي فجما بشكل عاجل، لأن أمامنا الكثير لنفعله في هذا الموسم الحافل بالتحديثات، أمامنا الكثير لإصلاحه والكثير لاستعادته والكثير لبنائه والكثير لنستفيد منه.
لم يسبق في تاريخ ناديناا ان واجه وقتا أكثر صعوبة من هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، إن التغلب على هذه التحديات واستعادة الروح يتطلب أكثر من مجرد كلمات فد تكتب.
لكل من دعم او ابتهج بقرار تكليفي، إنني ممتن لما وضعتموه في شخصي المتواضع من ثقة، ولكل شخص اشفق على من تحمي هذه المسؤولية الصعبة في هذا التوقيت الحرج، اشكر لكم مشاعركم النبيلة، وأتمنى أن يكون في عملي المرحلة القادمة ما يشفع لي. وفق “أخبار 24”.
أعد الجميع بأن سأعطي كل مجهود أقدر عليه خلال هذه الفترة الانتقالية غير المسبوقة، وسوف يجد الجميع عندي بدون استثناء او تفرقة التقدير والتعاون فيما يخدم الصالح العام للنادي الأهلي، المرجعية قبل كل شيء هي “مخافة الله” سبحانه وتعالى والمنهجية التي تحقق مصلحة الكيان، كل رأي ونصيحة قيمة ومفيدة سوف تجد أذن صاغية.
أبواب النادي ويسبق ذلك قلوبنا مفتوحة لكافة جماهير النادي الأهلي، وكل من خدم النادي في المراحل السابقة وأعضاء الجمعية العمومية، يبقى الأهلي أحد أهم أركان الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية والقادم أجمل بمشيئة الله تعالى”.
بداية قصة عودة بطل 💚#الأهلي pic.twitter.com/hBwJ7Bjvtn
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 4, 2022