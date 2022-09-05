300 مليار ريال قيمة المنافسات الحكومية المنطبقة عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، إن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي بلغت حوالي 300 مليار ريال منذ بدء التشريعات في العام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح خلال كلمته الافتتاحية خلال منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى، أن تنمية المحتوى المحلي تتطلب عملاً تكاملياً لا يمكن أن تقوم به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمفردها، بل بتضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والمجتمع.
وبلغت نسبة المحتوى المحلي 46% من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر بـ 113 مليار ريال إلى جانب تمكين المصانع الوطنية من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، التي ستستفيد منها 4 آلاف مصنع بأثر على الاقتصاد الوطني يقارب 20 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن تبني مفهوم المحتوى المحلي والتوطين جاء لتعزيز قوة ومتانة سلاسل الإمداد الداخلية في ظل التحديات العالمية ومن ضمنها جائحة كورونا والمشاكل الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركاء الأكثر إنفاقا في القطاع الخاص لتعزيز شراكتها في المحتوى المحلي، وتستهدف مشاركة المجتمع لتعزيز هذا المفهوم بهدف رفع الوعي وتوضيح أثره على الاقتصاد الوطني.
رئيس هيئة المحتوى المحلي بندر الخريف: القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال.. تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي #الإخبارية pic.twitter.com/QELUS0eHzJ
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 5, 2022