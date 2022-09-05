“تقويم التعليم”: بدء التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للنساء

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء التسجيل لاختبار الرخص المهنية (العام) للوظائف التعليمية للنساء اعتبارًا من اليوم (الإثنين)، وينتهي في 8 أكتوبر المقبل، على أن تعقد الاختبارات في الفترة من 11-14 نوفمبر 2022.
وأوضحت أن التسجيل لاختبار الرخص المهنية (التخصصي) للنساء سيبدأ اليوم (الإثنين) وينتهي يوم 26 نوفمبر المقبل 2022، على أن يكون الاختبار في الفترة من 21- 25 يناير 2023.
وأشارت إلى أن فتح باب التسجيل للرجال بدأ يوم 29 أغسطس الماضي، وحتى نفس مواعيد الانتهاء للرخص المهنية للنساء، وكذلك بنفس مواعيد الاختبارات. وفق “أخبار 24”.