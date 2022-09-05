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جديد المحليات > “تقويم التعليم”: بدء التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للنساء
05/09/2022   1:26 م

“تقويم التعليم”: بدء التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للنساء

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء التسجيل لاختبار الرخص المهنية (العام) للوظائف التعليمية للنساء اعتبارًا من اليوم (الإثنين)، وينتهي في 8 أكتوبر المقبل، على أن تعقد الاختبارات في الفترة من 11-14 نوفمبر 2022.

وأوضحت أن التسجيل لاختبار الرخص المهنية (التخصصي) للنساء سيبدأ اليوم (الإثنين) وينتهي يوم 26 نوفمبر المقبل 2022، على أن يكون الاختبار في الفترة من 21- 25 يناير 2023.

وأشارت إلى أن فتح باب التسجيل للرجال بدأ يوم 29 أغسطس الماضي، وحتى نفس مواعيد الانتهاء للرخص المهنية للنساء، وكذلك بنفس مواعيد الاختبارات. وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم”: بدء التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للنساء

جديد المحليات
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