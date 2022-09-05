نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة” تحذر من مخاطر قلة النوم.. وتوضح عدد الساعات الطبيعية
05/09/2022   1:26 م

“الصحة” تحذر من مخاطر قلة النوم.. وتوضح عدد الساعات الطبيعية

+ = -
768

حذرت وزارة الصحة من أن عدم أخذ القسط الوافر من النوم، يسبب العديد من الأمراض سواء العضوية أو النفسية.

وأوضحت أن من هذه الأمراض، ارتفاع ضغط الدم، واحتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مع زيادة الوزن، بخلاف اضطرابات المزاج.

وأبانت أن عدد ساعات النوم الطبيعية لحديثي الولادة من 14-17 ساعة، وللرضع من 12-16 ساعة، وللأطفال حتى سنتين من 11-14 ساعة، ومن 3- 5 سنوات يحتاج إلى 10-13 ساعة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه من عمر 6-13 سنة يكون عدد ساعات النوم 9-11 ساعة، ومن 14-24 سنة تصل إلى 8-10 ساعات، ومن 25- 64 عامًا يحتاج الجسم إلى 7-9 ساعات، وفوق 65 عامًا يصل عدد ساعات النوم إلى ما بين 7-8 ساعات.

“الصحة” تحذر من مخاطر قلة النوم.. وتوضح عدد الساعات الطبيعية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226071.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.