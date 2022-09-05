القوات الجوية تواصل استعداداتها للمشاركة بعروض اليوم الوطني

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية استعداداتها للمشاركة بالعروض الجوية في فعاليات اليوم الوطني 92.
ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يظهر مدى الاستعدادات المكثفة لتجهيز الطائرات المخصصة للمشاركة في العروض الجوية في يوم الاحتفال، حيث تم طلاء الطائرات ووضع شعارات المملكة واليوم الوطني عليها.
من جانب آخر، حصد الفيديو الذي أنتجته وزارة الدفاع “سورنا العالي” جائزة أفضل عمل مرئي وطني عن يوم التأسيس.
وتخطت مشاهدات الفيديو 11.2 مليونا، وبلغ عدد مرات ظهوره 27.6 مليون مرة، فيما تفاعل معه 2.1 مليون شخص على منصات تويتر ويويتوب وفيسبوك وإنستغرام.وفق “أخبار 24”.
وتعد الجائزة التي أطلقتها جمعية الاستشارات التسويقية في نسختها الأولى لهذا العام 2022م، كمبادرة لتكريم أصحاب أفكار الاعمال المرئية الإبداعية المحتفية بيوم التاسيس من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.
ويحكي العمل المرئي الذي جرى تصويره في منطقة الدرعية، من خلال الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، قصة وطن بات منذ تاسيسه على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، حصنا منيعا ضد من عادى، ومقصدا رحبا لكل من طلب الأمن والاستقرار قبل أن يصبح اليوم دولة حديثة متطورة ولاعباً رئيسياً على المسرح الدولي.
القوات الجوية الملكية السعودية تواصل استعداداتها للمشاركة بالعروض الجوية في فعاليات اليوم الوطني 92. pic.twitter.com/IyfwoUfOAm
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 5, 2022