أكد برنامج حساب المواطن أن إخفاء أي معلومات جوهرية، أو تقديم معلومات مزورة، أو التحايل بأي طريق للحصول على الدعم، سيؤدي إلى إيقاف الدعم عن المستفيد.
وأشار البرنامج إلى أن مدة الحرمان من الدعم لا تزيد على السنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه دون وجه حق، أو كلاهما معًا وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وأوضح أن طريقة الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو أي دخل غير ثابت ( متذبذب)، يتم بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا، من خلال بوابة حساب المواطن، ثم تعبئة واستكمال الطلب، وإضافة نشاط تجاري، ثم الإفصاح عن الدخل.وفق “أخبار 24”.
وحذر من أن عدم الإفصاح عن السجل التجاري والدخل منه يتسبب في عدم أهلية رب الأسرة أو التابع.