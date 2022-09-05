محكمة تنصف مواطناً وتقضي بتعديل مواعيد زيارته لأبنائه بما يتناسب مع عمله والإجازات المطولة

أنصفت محكمة الأحوال الشخصية، مواطنًا، وقضت بتعديل موعد زيارته لأبنائه بما يتناسب مع ظروف عمله والإجازات المطولة، وذلك تطبيقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية الجديد.
وكان المواطن قد أقام دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، مشيراً لصدور صك قديم له قبل 3 سنوات يتعلق بزيارة أبنائه، لكن الأحوال الآن تغيرت؛ بسبب الإجازات المطولة والفصول الدراسية.
وتفاعلت المحكمة مع دعوى المواطن، وعطفاً على عدم ممانعة المدعى عليها، قررت المحكمة إلغاء صك الزيارة القديم، وأن تكون مواعيد زيارة الأب في الأسبوع الثاني من كل شهر هجري من يوم الخميس الخامسة عصرًا وحتى الخامسة من عصر السبت.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالزيارات المطولة، فقد قررت المحكمة أن تكون الأولى عند الأب والثانية عند الأم وهكذا في بقية الإجازات المطولة، كما جرى تحديد مواعيد الزيارة في الإجازات الفصلية والأعياد.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة (134) من نظام الأحوال الشخصية التي تنص على أنه “إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه”.