مشروع ولي العهد يعيد لمساجد جازان شخصيتها التاريخية وعناصرها المعمارية

حظيت مساجد منطقة جازان باهتمام مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، عبر إدراجها في المرحلة الثانية للمشروع، وإخضاعها للتطوير بأساليب إنشائية تعكس بوعي روح عمارة المنطقة وتراثها القديم.
وتتميز مساجد منطقة جازان بشخصيتها وسماتها الفريدة التي تضفي على أهميتها الدينية قيمة تراثية تشكل رابطاً بين تاريخها القديم وحاضرها الذي يشهد ترميماً استثنائياً من قبل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
مسجد النجدي
يعد مسجد النجدي من أبرز مساجد جازان المقرر تطويرها في المشروع، واستغرق بناؤه الأول 13 عاماً، إذ جُلبت لوحاته ودهاناته ونقوشه من بلاد الهند، وتولى بناءه والمنزل المجاور له معماريون من اليمن.وفق “أخبار 24”.
ويعود بناء المسجد الواقع بحي الصلب وسط جزيرة فرسان إلى عام 1334هـ، على يد الشيخ إبراهيم التميمي المعروف بلقب “النجدي”، وهو من أبناء حوطة بني تميم، قدم إلى جزيرة فرسان في عهد الإمارة الإدريسية، وعمل في تجارة اللؤلؤ، وتأثر في بناء المسجد بالحضارة الشرقية، حيث كان كثير السفر إلى الهند.
وستبلغ مساحة المسجد بعد تطويره من قبل مشروع الأمير محمد بن سلمان 609.15 م²، فيما سترتفع طاقته الاستيعابية من 245 إلى 248 مصلياً.
مسجد العباسة
يعد مسجد العباسة منارة للعلم، ومدرسة تعليم القراءة والكتابة والقرآن في جازان، وهو أحد المساجد الواقعة على طريق الملك فيصل جنوب شرق حي النسيم بمحافظة أبو عريش، ويبعد نحو 35 كم شرق مدينة جازان، ويطلق عليه أحياناً مسجد الشريف أبو طالب، ويعود بناؤه إلى عام 1262هـ، وفقاً للوحة المعلقة أعلى محرابه.
وشهد المسجد عدة أعمال للترميم والتوسعة، أبرزها توسعتان في عامي 1419هـ، و1424هـ، وكانت آخر عملية ترميم قام بها أهالي المسجد عام 1436هـ، وستصل مساحة المسجد بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية نحو 435.38 م²، وستتسع طاقته الاستيعابية لـ165 مصلياً.