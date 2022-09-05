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رياضة > “المثلوثي” قبل مباراة الهلال: الزمالك لا يخشى مواجهة أحد
05/09/2022   4:51 م

“المثلوثي” قبل مباراة الهلال: الزمالك لا يخشى مواجهة أحد

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أكد لاعب الزمالك، التونسي حمزة المثلوثي، أن مواجهة فريقه أمام الهلال في كأس لوسيل ستكون صعبة للغاية.

وقال المثلوثي في تصريحات عبر قناة “الحياة” المصرية”: “الزمالك فريق كبير ونسعى للفوز بالسوبر المصري السعودي، والهلال من الفرق الكبيرة ولكن الزمالك لا يخشى أحداً”.

وتابع:” الزمالك يستهدف حصد لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة”.

وأتم تصريحاته:” أتمنى المشاركة في كأس العالم مع المنتخب، وهذا طموحي في الفترة المقبلة”.

ويبدأ الهلال، الثلاثاء، التحضير لمواجهة الزمالك المصري على كأس “سوبر لوسيل” الجمعة، في الدوحة العاصمة القطرية.وفق “أخبار 24”.

وعاد الهلال إلى الرياض بعد نهاية مواجهة الفتح، التي حقق من خلالها الأزرق انتصاره الثالث توالياً في الدوري.

“المثلوثي” قبل مباراة الهلال: الزمالك لا يخشى مواجهة أحد

رياضة
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