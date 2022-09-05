الكشف عن مدة غياب “مارتينيز” بعد إصابته بـ “التهاب غشاء التامور”

تحدث الطبيب عدنان عبد الخالق الرمل عن طبيعة إصابة محترف النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، بعد الكشف عن إصابته بالتهاب غشاء التامور.
وأوضح الرمل لـ” كووورة”، أن المقصود بالتهاب غشاء التامور، هو التهاب الغشاء المحيط بعضلة القلب”.
وأشار إلى أنه يصعب تحديد سبب التهاب التامور في العادة، وربما يتعذر أحيانا إيجاد سبب له، لافتا أن الالتهاب قد يحدث بسبب حدوث نوبة قلبية، أو إجراء جراحة في القلب، أو الإصابة بعدوى، مثل فيروس كورونا.
وتابع: “بالنسبة للاعبين من المفترض أن يتم الابتعاد عن ممارسة الرياضة لمدة 3 أشهر، بدءا من تشخيص المرض”.
وأكد، أن العودة لممارسة الرياضة تعتمد على فحوصات معينة للدم، والعلامات الحيوية الكيميائية، بالإضافة إلى تخطيط القلب.
وأتم تصريحاته:” في حال كانت الفحصوصات سليمة تحدد مدة العودة بعد تقييم استشاري القلب، وغالبا ما تكون بعد 3 أشهر”.