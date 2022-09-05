“بوابة الدرعية” تحقق إنجازاً جديداً بدخولها ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في آسيا للعام 2022

تمكنت هيئة تطوير بوابة الدرعية من إضافة إنجاز جديد إلى سجل إنجازاتها المتوالية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي؛ وذلك بدخولها ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في قارة آسيا للعام 2022.
وجاء ذلك بحسب تصنيف “Best Large Workplaces in Asia” وهي المنظمة العالمية لثقافة مكان العمل، التي تمنح اعترافها لأماكن العمل المتميزة في ثقافة العمل، بعد رصدها وتقييمها لبيئات العمل في أكثر من 70 جهة عمل من قارة آسيا، وتأكدها من توفر مجموعة من المعايير الرئيسية، مثل: مزايا الموظفين، والبرامج، والعلاقات عالية الجودة التي تتسم بالثقة والتقارب.
ويأتي هذا التقدير الكبير من “Great Place to Work”، في أعقاب إنجاز آخر تمثل في تصنيف هيئة تطوير بوابة الدرعية كأحد أفضل أماكن العمل في المملكة لهذا العام ضمن فئة المنظمات الكبيرة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، أن هذا التقدير العالمي الذي حظيت به الهيئة يعد تتويجاً لمساعيها المتواصلة لتمكين ورفع مستوى فريق العمل لديها، الذي تتجاوز نسبة السعوديين فيه 85% في حين تشكل الإناث أكثر من 36% من إجمالي الفريق، يشغلن أكثر من 16% من المواقع القيادية بالهيئة.
وأكد إنزيريلو أنهم يؤمنون بأهمية تعزيز بيئة العمل ودعم روح التعاون والتكامل بين أعضاء فريقنا؛ بما يسهم في تحقيق أهدافنا لتحويل الدرعية إلى إحدى الوجهات الثقافية الرائدة عالمياً، خاصة أن 14% منهم من أبناء منطقة الدرعية.