إطلاق نظام “مصروف” لمتابعة دخول وخروج الطالب وتسهيل عملية الدفع للمقصف

أطلقت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”، اليوم (الاثنين)، نظام “مصروف” لتسهيل عملية الشراء والدفع للمقصف أو بقية مبيعات المدرسة، والتواصل مع أولياء الأمور.
ويمثل نظام “مصروف” تطبيقاً ومنصة تربط عن طريق سوار إلكتروني للطلاب؛ لتسهيل عملية الشراء والدفع للمقصف أو بقية مبيعات المدرسة، والتواصل مع أولياء الأمور، إضافة إلى ضبط الحضور والانصراف للطلاب.
ويحتوي على 4 تطبيقات، تشمل تطبيق “ولي الأمر”، والذي يتم من خلاله شحن رصيد الطالب بعد الاقتران بجهاز ولي الأمر؛ وذلك عبر الفيزا أو Apple Pay، ويمكن من خلاله وضع حد يومي أو أسبوعي أو شهري للصرف لكل طالب، وتحديد نوعية الأطعمة التي تسبب الحساسية لكل طفل، وجدولة وجباته للشهر القادم حسب الحمية التي يتبعها، إضافة إلى تسلم إشعارات فورية عند دخول الطفل وخروجه من المدرسة، وغيرها.
كما يحوي النظام تطبيق “المقصف”، الذي يتيح للطالب الشراء عبر السوارة؛ وذلك بمسحها على جوال موظف المقصف، وفي حال كان الطالب يعاني من حساسيةٍ ما، فستُرفَض عملية الشراء، كذلك في حال كان للطالب وجبات مجدولة من قبل ولي أمره فسيتسلمها في علبة مخصصة بالمقصف.
ويسهم النظام من خلال تطبيق “حضور” في تحديد مكان الطالب عن طريق مسح السوار عند الدخول والخروج على جهاز الاستشعار الموجود عند البوابة، وفي حال خروجه المبكر مع الوصي المعتمد يمسح الطالب عند جهاز الاستشعار، ويصدر الجهاز إثر ذلك إنذاراً باللون الأحمر، على أن يمسح الوصي بطاقته الخاصة التي سيُعطى إياها، على الجهاز لإعطاء الإذن بالخروج.
ويتضمن النظام أيضاً تطبيق “الحافلة”، والذي يؤكد من خلاله المشرف ركوب كل طالب للحافلة، ويُرسَل إشعاراً فورياً لولي الأمر بركوب الطفل، وإشعاره باقتراب الحافلة من المنزل، وإشعاره عند النزول من الحافلة والوصول إلى منزله، كما يتيح معرفة إذا ما كان الطالب قد سجل خروجاً مبكراً ولن يركب الحافلة اليوم.وفق “أخبار 24”.
واستهدفت “تيتكو” 84 ألف طالب لاستخدامها بهذا العام، ويرتبط نظام “مصروف” بحسابين بالموقع الإلكتروني، حيث يسهمان بشكل رئيس في ربط المدرسة بالطالب ومساعدتها لمزامنة المعلومات بالنظام، وهما حساب المدرسة وحساب المقصف.
ويشمل حساب المدرسة “لوحة تحكم الطلاب”، التي تظهر أسماءهم وأرقام هوياتهم الوطنية والمدرسية وكل بياناتهم، بالإضافة إلى “لوحة التواصل مع أولياء الأمور” التي تنبه ولي الأمر بآخر مستجدات المدرسة وإرسال الإشعارات إليه، و”لوحة التحكم بنظام الحافلات” والتي تقوم بإظهار معلومات الطالب المشمول بالحافلة ومساره من المدرسة إلى المنزل، وأسماء المشرفين وموعد الانطلاق والعودة.
كما يشمل حساب المدرسة “لوحة تحكم للأوصياء المعتمدين” التي من خلالها يُعتمَد وصي معين أو عدة أوصياء من قبل المدرسة، يسمح لهم بتسلم الطالب والاستئذان له مبكراً، ويُضاف الأوصياء بسهولة مع إعطائهم بطاقة مبرمجة لاستخدامها عند تسلُّم الطالب.
ويضيف أيضاً الحساب “لوحة أنشطة الأولياء المعتمدين”، التي تستعرض كل تفاصيل تسلم الولي المعتمد للطالب، كذلك “لوحة التحكم بالفواتير” التي تشمل جميع الفواتير وعمليات التحويل وطلبات الدفع.