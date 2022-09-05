“العلا” تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة حتى يوم 8 سبتمبر الجاري

تنطلق، اليوم (الاثنين)، في محافظة العلا، اجتماعات المدراء الإقليميين للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، والذي تستضيفه الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وذلك حتى يوم 8 سبتمبر الجاري.
وتشكل استضافة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، منطلقاً لتعزيز حضور الهيئة نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في محافظة من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الحياة البرية.
وسيناقش المدراء الإقليميون للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بحضور، برونو أوبيرل، المدير العام للاتحاد، آليات الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستعادة الموائل الطبيعية، ومناقشة سبل التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتبادل التجارب والخبرات وتطوير سبل التعاون التي تمكن من تحقيق الأهداف وبناء القدرات.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، إلى أن الاجتماع يعد تأكيداً على الجهود التي تقوم بها الهيئة التي تنسجم مع أهداف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، متحدثاً في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد الاجتماعات في العلا، إلى ما تحقق من منجزات في ضوء رؤية العلا، ومن ذلك آليات الحفاظ على النمر العربي، والحفاظ على البيئة الطبيعية الثقافية في العلا، وسبل حماية الموائل الطبيعية.وفق “أخبار 24”.
بدوره، عبّر الدكتور برونو أوبيرل، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، عن سعادته بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال انعقاد الاجتماع في العلا، متطلعاً وفق تصريح صحافي، إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات الملحة التي تواجه الطبيعة، داعياً الحكومات إلى أن يكون ملف الحفاظ على البيئة على قائمة الأولويات.