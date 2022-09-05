بمواصفات ومميزات فريدة.. 3.7 تريليون ريال لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية

أوضحت تحقيقات أن المملكة أنفقت ما يعادل 3.7 ترليون ريال لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية بمواصفات ومميزات فريدة.
وأكدت التحقيقات التي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الإنفاق على مدى عقد لتنويع اقتصاد المملكة، كما تناولت قطاع الرحلات البحرية الناشئ، والمنتجعات الفاخرة على البحر الأحمر.
كما سلطت الضوء بالتحقيق على النزل البيئية في الصحراء قيد الإنشاء، مشيرة إلى أن المملكة بعد أن رفعت قيود السفر المتعلقة بكورونا منذ مارس تدفق السياح إلى البلاد لاكتشاف تنوعها.
ومن ضمن المواقع التي تم اكتشافها بدءاً من الرياض المدينة العالمية إلى استكشاف 6 مواقع مدرجة على لوائح اليونسكو للتراث العالمي.وفق “أخبار 24”.
وتناول التحقيق الذي نشرته الصحيفة، أهم المعالم التراثية “بوابة الدرعية” الذي يعد أحد المشاريع الأربعة الكبرى في مدينة الرياض، والتي ساهم الأمريكي جيري إنزيريلو صاحب عبارة “في عالم من العجائب هناك درعية واحدة فقط”، في الترويج لها من خلال خبرته الكبيرة.
#وول_ستريت: 3.7 تريليون ريال تجعل #المملكة وجهة سياحية عالمية بمواصفات ومميزات فريدةhttps://t.co/XyDXc0iDH0 pic.twitter.com/3yaApyExX2
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 5, 2022