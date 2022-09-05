لتوفير حلولٍ مالية من المخزون العقاري الحكومي.. عقارات الدولة تتملك أسهماً في “وجهة مسار”

وقَّعت الهيئة العامة لعقارات الدولة وشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ”وجهة مسار” وجهة المئة مليار، بمكة المكرمة اتفاقية، تمتلك الهيئة بموجبها أسهماً في المشروع.
وستكون قيمة الأسهم مقابل العقارات المنفكة عن الملكية الخاصَّة في المشروع، التي تتجاوز مساحتها 160 ألف مترٍ مربع؛ تنفيذاً للأمر السامي الكريم.
وقّع الاتفاقية عن الهيئة نائب المحافظ للشؤون التنظيمية والقانونية حمزة العسكر، وعن الشركة رئيسها التنفيذي ياسر أبو عتيق.
وأوضح محافظ الهيئة إحسان بافقيه أن الاتفاقية في إطار العمل الاستراتيجي للهيئة لرفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلولٍ ابتكارية، مستهدفة استخدام أراضي الدولة وعقاراتها في التنمية.
وأضاف أنها تهدف إلى توفير حلولٍ مالية من المخزون العقاري الحكومي بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة، مشيداً بفرق العمل التي نجحت في دعم المشروع، والتعاون والتكامل مع الشركة لاستكمال تنفيذه. وفق “أخبار 24”.
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار بدور الهيئة في معالجة التحديات التنظيمية التي واجهت المشاريع التنموية الكبرى، ومنها وجهة مسار، بحلول مبتكرة.